Cosa sta succedendo alla Fed? A Piazza Affari bene i titoli bancari. In vetta però oggi abbiamo Amplifon seguita da Saipem e Poste Italiane. Enel ad un soffio dal nuovo record. La Fed non solo non frena le operazioni straordinarie che ormai durano da quasi tre settimane, ma sembra che le prolunghi per tutto il mese in corso … e forse non si fermerà lì. Le Borse “fanno finta di nulla” e salgono, questo mese era cominciato male, ma ora sembra passata la grande paura, per qualcuno, tuttavia, si tratta della quiete “prima” della tempesta. Giornata però, come detto,

